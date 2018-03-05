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В Москве возбуждено дело о покушении на убийство и. о. председателя одного из ЖСК

Происшествия
5 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Расследование дела находится на личном контроле главы столичного главка СК Александра Дрыманова

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и поджоге квартиры и. о. председателя одного из московских жилищно-строительных кооперативов. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел еще 10 декабря.

По версии следствия, неизвестный забросил в окна квартиры на первом этаже в доме на Онежской улице не менее четырех бутылок с горючей жидкостью. Пожар уничтожил мебель, имущество, документы и ценные вещи 62-летней хозяйки квартиры, самой ей удалось спастись.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Со слов потерпевшей, она с 2008 года исполняет обязанности председателя одного из московского жилищно-строительного кооператива и на протяжении последних лет получает в свой адрес угрозы физической расправы. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению указанного преступления", - сообщила Иванова.

Руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов взял ход расследования дела на личный контроль. Следователи также инициировали вопрос о передаче в ГСУ уголовного дела из производства органов внутренних дел, возбужденного по факту умышленного уничтожения имущества потерпевшей (ст. 167 УК РФ).

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