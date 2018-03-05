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Краснодарский суд до 4 мая продлил арест гражданину Украины Павлу Грибу

Происшествия
5 марта, 15:44 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, марта. /ТАСС

По словам адвоката обвиняемого, молодому мужчине не разрешают видеться с родственниками

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КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Краснодарский суд оставил обвиняемого в содействии террористической деятельности гражданина Украины Павла Гриба под арестом до 5 марта, сообщила ТАСС в понедельник адвокат Гриба Марина Дубровина.

"Продлили меру пресечения до 4 мая включительно", - сказала адвокат.

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Она уточнила, что мать Гриба дважды пыталась увидеть сына, но в удовлетворении ходатайстве о свидании ему отказали; виделись они, только когда Павла отвозили в суд. При этом сами заседания проходят в закрытом режиме. "Ссылаются [отказывая в свидании Гриба с родственниками] на тайну предварительного следствия. На этапе предварительного следствия это всегда на усмотрение следователя", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что расследование дела продолжается, еще не завершены некоторые экспертизы, ведутся и другие следственные действия.

В августе прошлого года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ якобы похитили его сына Павла во время посещения им Белоруссии. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла. В МВД Белоруссии сообщили, что Гриба его сотрудники не задерживали, а также что он не обращался в милицию. МИД Украины выразил протест России в связи с задержанием Гриба; по данным министерства, украинского гражданина задержали 25 августа.

Позднее выяснилось, что украинца содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщал прежний адвокат Гриба Андрей Сабинин, юношу, которому на момент задержания было 18 лет, обвиняют по статье УК РФ "Содействие террористической деятельности".

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