Следователи Вологды проверят информацию СМИ о нападении бездомных животных на школьницу

ВОЛОГДА, 5 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Вологодской области начало доследственную проверку информации о нападении бездомных собак на 15-летнюю девочку, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Поводом для проверки послужили публикации региональных СМИ, согласно которым 4 марта около 21:00 у стадиона "Витязь" на улице Южакова в Вологде агрессивные бездомные животные нанесли серьезные раны 15-летней девочке.

"Проведение проверки поручено первому отделу по расследованию особо важных дел аппарата управления СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц при обеспечении защиты граждан от нападений диких и бездомных животных." - говорится в сообщении.

По результатам проверки примут процессуальное решение.