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Следователи Вологды проверят информацию СМИ о нападении бездомных животных на школьницу

Происшествия
5 марта, 16:02 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 5, марта. /ТАСС

Проверку ведет первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата управления СК по региону

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ВОЛОГДА, 5 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Вологодской области начало доследственную проверку информации о нападении бездомных собак на 15-летнюю девочку, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Поводом для проверки послужили публикации региональных СМИ, согласно которым 4 марта около 21:00 у стадиона "Витязь" на улице Южакова в Вологде агрессивные бездомные животные нанесли серьезные раны 15-летней девочке.

"Проведение проверки поручено первому отделу по расследованию особо важных дел аппарата управления СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц при обеспечении защиты граждан от нападений диких и бездомных животных." - говорится в сообщении.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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