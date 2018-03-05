Жителя Воркуты приговорили к 6,5 годам колонии

СЫКТЫВКАР, 5 марта. /ТАСС/. Житель Воркуты признан виновным в покушении на убийство врача скорой медицинской помощи, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу" - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ноябре 2017 года диспетчеру скорой помощи поступило сообщение из кафе о том, что посетителю плохо. Бригада медиков доставила его в отделение экстренной медицинской помощи, в ходе осмотра было установлено, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. После осмотра и заполнения необходимых документов врач направилась к выходу из кабинета, в этот момент злоумышленник подбежал к ней сзади, обхватив шею рукой, стал душить. На помощь пострадавшей пришли две медсестры и санитарка. В ходе предварительного расследования фигурант не смог объяснить причину своего поведения, ссылаясь на то, что был сильно пьян и раздражен.