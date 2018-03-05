Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы у жителя Ялты

Происшествия
5 марта, 16:19 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 5, марта. /ТАСС

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы изъяли у жителя Ялты большое количество оружия и боеприпасов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Республике Крым.

"Сотрудниками управления МВД России по городу Ялте при взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из пригородных частных домовладений, принадлежащих 55-летнему местному жителю, обнаружено и изъято большое количество предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и боеприпасами", - сообщили в пресс-службе.

В ходе обыска удалось изъять автомат Калашникова, пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, четыре пистолета со снаряженными магазинами, ружье "Винчестер", гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра и снаряженных магазинов для стрелкового оружия, а также составные части оружия.

По данным управления МВД, сейчас в отношении ялтинца возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов. При этом обыск у него проводился в рамках другого уголовного дела об убийстве ялтинского таксиста, которое произошло 1 марта этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
2
Клименко: интернет-инфраструктура РФ способна работать независимо от Запада
3
Трамп и Мэй назвали недавние заявления РФ о ядерном оружии безответственными
4
"Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов в суде
5
"Нафтогаз": Украина закупает газ в Европе на 34% дороже стоимости российского
6
ЦИК не может "жестко требовать" отстранить Грудинина от выборов
7
В Донбассе обстреляли автомобиль с депутатом Госдумы Журавлевым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама