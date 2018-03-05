Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы у жителя Ялты

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы изъяли у жителя Ялты большое количество оружия и боеприпасов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Республике Крым.

"Сотрудниками управления МВД России по городу Ялте при взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из пригородных частных домовладений, принадлежащих 55-летнему местному жителю, обнаружено и изъято большое количество предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и боеприпасами", - сообщили в пресс-службе.

В ходе обыска удалось изъять автомат Калашникова, пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, четыре пистолета со снаряженными магазинами, ружье "Винчестер", гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра и снаряженных магазинов для стрелкового оружия, а также составные части оружия.

По данным управления МВД, сейчас в отношении ялтинца возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов. При этом обыск у него проводился в рамках другого уголовного дела об убийстве ялтинского таксиста, которое произошло 1 марта этого года.