Уголовное дело возбуждено в Мурманской области после падения снега на мать с ребенком

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту схода снега с крыши здания администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщает ведомство.

Сообщается, что снег обрушился с крыши четырехэтажного здания администрации на трех граждан, в том числе на полуторагодовалого ребенка и его мать. Пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Характер травм в ведомстве не уточняют.

Как сообщает региональная прокуратура, обязанность по надлежащему содержанию здания администрации, в том числе по очистке кровли от снега и наледи, возложена на Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика) ЗАТО Видяево. При этом меры по очистке кровли здания администрации не были предприняты, говорится в сообщении.