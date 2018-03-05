Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уголовное дело возбуждено в Мурманской области после падения снега на мать с ребенком

Происшествия
5 марта, 21:31 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, марта. /ТАСС

Пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту схода снега с крыши здания администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщает ведомство.

Сообщается, что снег обрушился с крыши четырехэтажного здания администрации на трех граждан, в том числе на полуторагодовалого ребенка и его мать. Пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Характер травм в ведомстве не уточняют.

Как сообщает региональная прокуратура, обязанность по надлежащему содержанию здания администрации, в том числе по очистке кровли от снега и наледи, возложена на Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика) ЗАТО Видяево. При этом меры по очистке кровли здания администрации не были предприняты, говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о Сергее Скрипале
2
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
3
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
4
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
Галушка: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама