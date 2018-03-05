СМИ: экс-полковник ГРУ Скрипаль пострадал из-за воздействия неизвестного вещества

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль серьезно пострадал в понедельник в результате воздействия неизвестного вещества в торговом центре города Солсбери. Об этом сообщила вещательная корпорации "Би-би-си'.

"Два человека - мужчина в возрасте 60 лет и женщина в возрасте 30 лет - были найдены без сознания на скамейке в [торговом центре] The Maltings в Солсбери", - сказал представитель полиции графства Уилтшир Крэйг Холден. "Поскольку мы все еще находимся на самых ранних этапах расследования, мы не можем установить, было ли совершено преступление", - отметил он.

Пострадавшие, на теле которых не было обнаружено видимых повреждений, были немедленно госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи местной больницы. "В настоящее время им оказывается помощь в результате предполагаемого воздействия неизвестного вещества. Оба сейчас находятся в критическом состоянии в реанимации", - добавили в полиции.

Экс-полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и преподаватель Военно-дипломатической академии Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ в декабре 2004 года. В ходе следствия выяснилось, что во время службы в армии в 1995 году он был завербован разведкой Великобритании, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. 9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также лишил звания и госнаград.

9 июля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал три указа о помиловании ранее осужденных по обвинению в государственной измене, в том числе Сергея Скрипаля.