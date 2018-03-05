В Стамбуле задержали четверых россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ

АНКАРА, 5 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Правоохранительные органы задержали в понедельник четверых граждан России в Стамбуле по подозрению в провозе запрещенных веществ. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

"Правоохранительные органы Стамбула задержали четверых россиян в городе по подозрению в провозе запрещенных веществ. От них нам поступил звонок в 14:00 (совпадает с мск). Двое остаются под стражей", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что генконсульство поддерживает контакт с задержанными и правоохранительными органами.