Пожар в здании магазина "Магнит" в Новой Москве локализован

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пожар в здании продуктового магазина "Магнит" в Новой Москве локализован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 400 кв. метров. В двухэтажном здании горит кровля по всей площади", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожарные проливают отдельные очаги.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом здании, расположенном по адресу: пос. Воскресенское, д. Губкино, ул. Кронбургская, д. 1, вл. 6.

Информации о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается.