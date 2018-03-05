Пожарные потушили возгорание в магазине "Магнит" в Новой Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пожар в здании магазина "Магнит" в Новой Москве потушен, сообщили ТАСС в пресс- службе московского ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован в 23:15 мск", - сказали в ведомстве, добавив, что площадь пожара составила 400 кв.метров, горела кровля здания по всей площади.

По данным источника ТАСС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы три человека, сейчас их осматривает бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом здании, расположенном по адресу: пос. Воскресенское, д. Губкино, ул. Кронбургская, д.1, вл.6.