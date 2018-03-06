Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

ТАСС, 6 марта. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным интернет-ресурса службы срочных донесений города Обнинск, ночью 6 марта 2018 года в Тихом океане в точке с координатами 55.5 северной широты, 160.41 восточной долготы, на глубине 60 км произошло неощущаемое землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,5", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 134 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, расстояние до берега составило 118 км. В населенных пунктах Камчатки сейсмособытие не ощущалось, Единая дежурная диспетчерская служба не получала звонков от жителей региона.