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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Происшествия
6 марта, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Эпицентр подземных толчков находился в 134 км от Петропавловска-Камчатского

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ТАСС, 6 марта. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным интернет-ресурса службы срочных донесений города Обнинск, ночью 6 марта 2018 года в Тихом океане в точке с координатами 55.5 северной широты, 160.41 восточной долготы, на глубине 60 км произошло неощущаемое землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,5", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 134 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, расстояние до берега составило 118 км. В населенных пунктах Камчатки сейсмособытие не ощущалось, Единая дежурная диспетчерская служба не получала звонков от жителей региона.

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