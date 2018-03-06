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Один человек погиб при взрыве гранаты в жилом доме в Улан-Удэ

Происшествия
6 марта, 3:23 дата обновления: 6 марта, 3:29 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 6, марта. /ТАСС

Еще один мужчина доставлен в больницу

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© Егор Алеев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Мужчина подорвал гранату в жилом доме в Улан-Удэ, в результате он погиб, еще один человек получил ранения.

"6 марта 2018 года около четырех часов утра в квартире одного из многоквартирных малоэтажных домов по улице Чертенкова города Улан-Удэ произошел взрыв. На месте происшествия было обнаружено тело 38-летнего мужчины с осколочными ранениями туловища. Также от взрыва пострадал еще один, 43-летний, мужчина, которого отвезли в больницу", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления Следственного комитета по Бурятии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В управлении сообщили, что в квартире, где произошел взрыв, проживает женщина с тремя малолетними детьми. "В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости к застолью пришли два знакомых местных жителя, женщина вышла к ним в прихожую и увидела в руках у одного из приятелей гранату, она успела отойти в зал, и в этот момент раздался взрыв", - рассказали в пресс-службе.

По данным МВД по Бурятии, мужчина, в чьих руках "в результате неосторожного обращения" взорвалась граната, и пострадавший были ранее судимы за тяжкие преступления. На месте происшествия следователи нашли осколки ручной противопехотной гранаты Ф-1. Полиция проводит обыски в домах у мужчин.
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