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Более 25 тыс. домов в Англии остались без света после пожара на электростанции

Происшествия
6 марта, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Возгорание произошло незадолго до 22:00 мск

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ТАСС, 6 марта. Более 25 тыс. домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным со ссылкой на местную пожарную службу, возгорание произошло незадолго до 19:00 (22:00 мск) и было вызвано неисправностью подземных электрокабелей. Пожарные и инженеры продолжают работу на месте аварии. О пострадавших не сообщается.

По данным Би-би-си, отключение затронуло жителей городов Солтберн, Редкар и Хатлпул на северо-восточном побережье Англии. Как сообщил в Twitter местный поставщик электроэнергии, компания Northern Powergrid, без света остался и близлежащий городок Марск.

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