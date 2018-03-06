Более 25 тыс. домов в Англии остались без света после пожара на электростанции

ТАСС, 6 марта. Более 25 тыс. домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным со ссылкой на местную пожарную службу, возгорание произошло незадолго до 19:00 (22:00 мск) и было вызвано неисправностью подземных электрокабелей. Пожарные и инженеры продолжают работу на месте аварии. О пострадавших не сообщается.

По данным Би-би-си, отключение затронуло жителей городов Солтберн, Редкар и Хатлпул на северо-восточном побережье Англии. Как сообщил в Twitter местный поставщик электроэнергии, компания Northern Powergrid, без света остался и близлежащий городок Марск.

We’re working hard to fix the complex power cut in #Redcar, #Marske and #Saltburn. We estimate power to be restored by 3am. Thanks for your understanding and patience — Northern Powergrid (@Northpowergrid) 5 March 2018