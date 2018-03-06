В МАК не комментируют расшифровку переговоров пилотов Ан-148, попавшую в СМИ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отказался комментировать опубликованную в СМИ расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148, до официального отчета.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

"Расследование причин авиакатастрофы в настоящее время в МАК продолжается. Мы не комментируем данную информацию [СМИ] до факта опубликования официального отчета о причинах катастрофы", - сказала она.

Ранее в СМИ была опубликована расшифровка разговора пилотов в кабине взлетевшего лайнера за несколько минут до катастрофы, произошедшей 11 февраля, в результате которой погиб 71 человек. Самолет "Саратовских авиалиний" следовал из Москвы в Орск.

Обломки лайнера были найдены в Московской области. Специалисты МАК после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.