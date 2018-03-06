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В МАК не комментируют расшифровку переговоров пилотов Ан-148, попавшую в СМИ

Происшествия
6 марта, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Расследование причин авиакатастрофы продолжается, подчеркнули в комитете

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Обломки на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

Обломки на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

© Наталья Дмитрак/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отказался комментировать опубликованную в СМИ расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148, до официального отчета.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Расследование причин авиакатастрофы в настоящее время в МАК продолжается. Мы не комментируем данную информацию [СМИ] до факта опубликования официального отчета о причинах катастрофы", - сказала она.

Ранее в СМИ была опубликована расшифровка разговора пилотов в кабине взлетевшего лайнера за несколько минут до катастрофы, произошедшей 11 февраля, в результате которой погиб 71 человек. Самолет "Саратовских авиалиний" следовал из Москвы в Орск.

Обломки лайнера были найдены в Московской области. Специалисты МАК после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

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