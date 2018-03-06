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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Ивановской области

Происшествия
6 марта, 15:33 дата обновления: 6 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Среди погибших двое детей

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ТАСС, 6 марта. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате пожара в квартире в городе Фурманов Ивановской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным регионального управления СК РФ, возможно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"На пожаре погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, личности погибших устанавливаются.

Сообщение о пожаре в квартире в городе Фурманов поступило во вторник днем, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. "Пожар ликвидировали спустя 20 минут после прибытия, наблюдалось сильное задымление. Причины возгорания выясняются", - сообщили в пресс-службе.

В следственном управлении СК РФ по Ивановской области говорят о возможном неосторожном обращении с огнем. "В настоящее время личности погибших установлены. Двое малолетних детей, а также их мама и бабушка проживали в сгоревшей квартире. Будет установлена причина возгорания, на данном этапе приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнем", - сообщили в региональном управлении СК РФ.

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