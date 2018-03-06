Экс-начальник колонии в Татарстане получил 2,5 года за взяточничество

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего начальника одной из исправительных колоний города за получение взятки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"Приволжский районный суд города Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего бывшего начальника одного из исправительных учреждений Казани регионального управления ФСИН России. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2013 году подсудимый, используя служебное положение, получил от руководителя предприятия по производству строительных материалов 50 тыс. рублей и материалы для строительства собственного дома на сумму более 45 тыс. рублей. Взамен руководитель колонии обещал бизнесмену покровительство деятельности предприятия на территории колонии. Осужденный вину не признал.