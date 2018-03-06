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Суд оставил под домашним арестом до 7 мая пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Происшествия
6 марта, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Также суд продлил срок домашнего ареста двум другим фигурантам дела - начальнику правового управления ведомства и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр"

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 7 мая срока домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Кроме того, суд продлил срок домашнего ареста двум другим фигурантам дела - начальнику правового управления ведомства Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александру Весельчакову.

Суд также оставил обвиняемым без изменений ранее наложенные ограничения. В частности, им запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, отправлять и получать письма, посылки и бандероли, а также контактировать со свидетелями по уголовному делу. Вместе с этим всем фигурантам сохранены ежедневные утренние двухчасовые прогулки.

Ампелонский отбывает домашний арест в подмосковном Сергиевом Посаде, остальные фигуранты - в Москве.

В чем обвиняются

По материалам уголовного дела, речь идет о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Следствие считает, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.

Фигурантам дела вменяется причинение ущерба в размере около 23 млн рублей.

По уголовному делу назначено около десяти почерковедческих экспертиз, результаты которых ожидаются в ближайшее время.

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