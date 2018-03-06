Экс-главу Росздравнадзора в Смоленской области приговорили к 5,5 годам колонии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Суд в Смоленске вынес приговор экс-руководителю территориального отдела Росздравнадзора, которого признали виновным в мошенничестве. Похитившего вместе с директором строительной фирмы 6 млн рублей бывшего чиновника приговорили к пяти с половиной годам колонии, сообщили во вторник в региональной прокуратуре.

"Ленинский суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя территориального отдела Росздравнадзора по Смоленской области, который признан виновным в мошенничестве. Вместе с представителем строительной фирмы бывший чиновник похитил 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Директор смоленской строительной компании составлял поддельные документы о выполнении ремонта помещений Росздравнадзора в Смоленске, а руководитель ведомства подписывал эти акты, хотя работы выполнены не были. В прокуратуре добавили, что выделенные на ремонт деньги перечислялись на счета частной компании и использовались коммерсантом и чиновником по своему усмотрению.

Сообщника бывшего руководителя Росздравнадзора приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также подсудимые по приговору будут обязаны возместить нанесенный бюджету ущерб.

В прокуратуре не назвали имени осужденных, но, по сообщениям региональных СМИ, приговор вынесли в отношении бывшего руководителя смоленского Росздравнадзора Владимира Дятлова.