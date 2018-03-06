Уголовное дело возбудили из-за задержек зарплат строителям метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя компании "СМУ-11 Метрострой", сотрудники которой во вторник не вышли из-за задержки зарплат на строительство тоннеля между станциями петербургской подземки "Театральная" и "Горный институт", сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"В отношении генерального директора общества [ЗАО "СМУ-11 Метрострой"] возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы")", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что решение принято после проведенной проверки.

В прокуратуре добавили, что по постановлениям прокурора Центрального района города руководитель и организация также привлечены к административной ответственности за невыплату зарплаты и оштрафованы. Кроме того, по данным надзорного ведомства, во вторник перед сотрудниками погасили задолженность на сумму 21 млн рублей, а на счета городского казначейства поступили еще 28 млн рублей для совершения дальнейших выплат.

Как сообщалось ранее, во вторник сотрудники компании не вышли на строительство тоннеля в метрополитене Петербурга из-за долгов по зарплате. В компании "Метрострой" сообщили, что задержка зарплат связана с арестом счетов подрядчика по требованию налоговой инспекции, и из-за этого деятельность компании заблокирована.

Компания "СМУ-11 Метрострой" является подрядчиком главного строителя метрополитена города - компании "Метрострой". Она участвовала в строительстве всех пяти линий петербургского метро, второй сцены Мариинского театра, комплекса защитных сооружений Петербурга (защита от наводнений) и других объектов, организация специализируется на горнопроходческих работах.

В ноябре 2017 года гендиректора "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова поместили под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов - по данным следствия, Морозов в период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 719 млн рублей.