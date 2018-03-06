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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко

Происшествия
6 марта, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере Алексей Крамаренко будет находиться под арестом до 26 мая

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста до 26 мая бывшему главе следственного управления СК РФ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление до 26 мая меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Крамаренко", - сказал представитель суда.

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Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали Крамаренко по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой. Крамаренко являлся главным свидетелем по делу первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова, именно на его показаниях основывалось обвинение. До задержания он работал в службе безопасности компании "Роснефть".

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство. Следствие по нему уже завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с материалами обвинения. Дело Максименко уже рассматривается по существу в Мосгорсуде.

Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

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