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Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли

Происшествия
6 марта, 16:39 дата обновления: 6 марта, 16:47 UTC+3

Трагедия произошла на авиабазе Хмеймим

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Ан-26

Ан-26

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

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Жертвами катастрофы стали 32 человека.

Об этом сообщает Минобороны РФ. 

"По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении. 

Как заявили в ведомстве, крушение произошло около 15:00 мск, самолет столкнулся с землей не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной катастрофы, по предварительным данным, могла быть техническая неисправность, согласно докладу с места происшествия, огневого воздействия на самолет не было, уточнили в Минобороны.

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