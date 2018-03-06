Глава ГСУ СК по Москве связал показания Никандрова о взятке с его "усталостью"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Руководитель московского главка СК Александр Дрыманов считает, что причиной показаний замначальника управления Дениса Никандрова о даче ему взятки стала "моральная и физическая усталость". Комментарий Дрыманова приводится на сайте РБК.

"От себя могу прокомментировать следующее: человек [Никандров] находится под стражей полтора года по надуманному обвинению. В это время у человека меняется психология", - сказал Дрыманов.

По его словам, Никандров "морально и физически уже устал". Дрыманов также добавил, что перед оглашением показаний Никандрова им необходимо было дать процессуальную оценку, отметив, что не знает, была ли дана такая оценка.

Как следует из рапорта ФСБ, оглашенного стороной гособвинения во вторник в Мосгорсуде, Никандров в рамках сделки со следствием утверждает, что давал взятку в размере почти €10 тыс. своему непосредственному начальнику Дрыманову.

"25 октября 2017 года в ходе допроса дал показания о том, что он в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе, не ранее 16 мая 2016 года в здании ГСУ СК России по Москве, расположенном на Новом Арбате, передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму €9850, или более 725 тыс. рублей", - говорится в рапорте. Позднее материалы в отношении руководителя ГСУ СК по Москве были направлены следователями ФСБ главе СК РФ Александру Бастрыкину.

По словам прокурора во вторник в Мосгорсуде, эти деньги лежали в латвийском банке, сам Дрыманов получил банковскую карту и смартфон, в котором был настроен вход в личный кабинет.

Дело сотрудников СК

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года, обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Согласно материалам дела, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Дрыманов в деле Максименко

Гособвинитель 23 января в Мосгорсуде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что, кроме Максименко, Ламонова и Никандрова, в переговорах о решении вопроса о переквалификации дела Кочуйкова участвовал Дрыманов. В ходе дальнейших судебных заседаний гособвинитель пояснил, что в деле Максименко Дрыманов имеет статус свидетеля.

Дрыманов фигурирует в обвинительном заключении по делу Максименко, так как Никандров и Ламонов дали на него показания.

В конце прошлого года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в сентябре 2017 года в отношении Дрыманова были проведены следственные мероприятия по делу высокопоставленных сотрудников СК РФ. Сам начальник столичного ГСУ СК РФ утверждал, что никакого статуса по этому делу у него нет.