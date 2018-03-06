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ABS: в США поезд врезался в грузовик с соляной кислотой

Происшествия
6 марта, 21:20 дата обновления: 6 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Пострадали по меньшей мере 11 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Не менее 11 человек пострадали во вторник при столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, в результате аварии произошел разлив кислоты. В целях предосторожности проведена эвакуация жителей близлежащих домов.

Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.

Состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. Зафиксирована его утечка.

На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, врачи и специалисты по работе с опасными веществами. Причины аварии, произошедшей в округе Вашингтон на юго-западе штата, пока не известны.

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