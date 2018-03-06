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Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148

Происшествия
6 марта, 21:28 UTC+3

Официальный представитель ведомства заявил, что в опубликованных ранее рядом СМИ переговорах перепутаны диалоги пилотов, а также присутствуют фразы, которых нет в аутентичной записи

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© Пресс-служба МАК/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Росавиация опровергла подлинность опубликованных ранее рядом СМИ переговоров пилотов в кабине разбившегося 11 февраля Ан-148. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Сергей Извольский. В ней перепутаны диалоги, есть слова и фразы, которых нет в настоящей расшифровке, заявил он.

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"Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ "расшифровки" переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148. Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", - сообщил Извольский.

Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий, добавил он.

Ранее в СМИ была опубликована расшифровка разговора пилотов в кабине Ан-148 за несколько минут до катастрофы, произошедшей 11 февраля, в результате которой погиб 71 человек. Самолет "Саратовских авиалиний" следовал из Москвы в Орск.

Обломки лайнера были найдены в Московской области. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев упавшего самолета пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

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