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Водитель открыл стрельбу в результате дорожного конфликта на востоке Петербурга

Происшествия
6 марта, 22:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Дорожный конфликт на востоке Петербурга закончился стрельбой. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, один из водителей начал стрелять по машине из травматического пистолета, на месте работает полиция.

"На пересечении двух проспектов Наставников и Ударников в результате дорожного конфликта водитель одной из машин начал стрелять из травматического пистолета по другому автомобилю. Пострадавших нет. На месте работает полиция", - сказали в пресс-службе.

За последнюю неделю в Северной столице это уже второе ДТП, которое заканчивается стрельбой. Ранее ТАСС сообщал, что ДТП на Октябрьской набережной под Володарским мостом в Петербурге произошло поздно вечером 28 февраля.

По данным регионального управления МВД, злоумышленник, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Ford, врезался в  остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Volvo, в котором находились двое мужчин. Виновник аварии, проживающий неподалеку, вызвал на место ДТП свою супругу, а сам сходил домой за ружьем, вернулся и открыл стрельбу по людям, находившимся в Volvo, ранив обоих мужчин.

Замначальника уголовного розыска Невского района Дмитрий Воропаев, прибывший на место ЧП, обезвредил злоумышленника - тот оказывал сопротивление и был ранен. В результате госпитализировали трех человек, в том числе, предполагаемого стрелка, которого на выездном заседании Невского районного суда в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе отправили под стражу сроком на два месяца.

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