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Ученик, раненый во время стрельбы во Флориде, намерен подать иск к властям

Происшествия
6 марта, 23:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, марта. /ТАСС

Сообщается, что юристы, представляющие интересы 15-летнего Энтони Боргеса, будут добиваться компенсации от шерифа, охранника школы, директора школы и администрации школьного округа

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НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Учащийся, пострадавший во время трагедии в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, где в середине февраля были убиты 17 человек и 15 получили ранения, через своих адвокатов направил в суд уведомление о намерении иск к властям и к администрации школы в связи с тем, что они не обеспечили безопасность учащихся.

Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press (AP), юристы, представляющие интересы 15-летнего Энтони Боргеса, намерены добиваться компенсации от шерифа, охранника школы, директора школы и администрации школьного округа. Адвокат Боргеса сообщил агентству AP, что его клиент был ранен пять раз, до сих пор не способен выполнять простейшие действия и будет добиваться компенсации расходов на лечение.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде произошла 14 февраля после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. Он попытался смешаться с толпой учащихся, бегущих из здания, однако примерно через час после трагедии был задержан полицейскими и признался в совершении преступления.

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