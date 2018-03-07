В Ростове-на-Дону горит автопарковка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на втором этаже двухуровневой парковки на площади 1,5 тыс. кв. метров в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области."В 23:04 мск 6 марта поступила информация о том, что в городе Ростове-на-Дону произошло загорание на втором этаже двухуровневой парковки. В 01:01 мск объявлен ранг пожара №3. Площадь пожара - 1500 м кв.", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет. Дополнительная информация уточняется.В ведомстве ТАСС информировали, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Пожар произошел в здании в центре Ростова-на-Дону, которое, согласно открытым источникам, примыкает к гостиничному, а также культурно-спортивному комплексу.