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В Ростове-на-Дону горит автопарковка

Происшествия
7 марта, 1:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, марта. /ТАСС

Площадь возгорания 1,5 тыс. кв. метров, пострадавших нет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на втором этаже двухуровневой парковки на площади 1,5 тыс. кв. метров в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области."В 23:04 мск 6 марта поступила информация о том, что в городе Ростове-на-Дону произошло загорание на втором этаже двухуровневой парковки. В 01:01 мск объявлен ранг пожара №3. Площадь пожара - 1500 м кв.", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет. Дополнительная информация уточняется.В ведомстве ТАСС информировали, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Пожар произошел в здании в центре Ростова-на-Дону, которое, согласно открытым источникам, примыкает к гостиничному, а также культурно-спортивному комплексу.

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