Крупный пожар на автопарковке в Ростове-на-Дону локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Пожар, охвативший 1,5 тыс. кв. м автопарковки в центре Ростова-на-Дону, локализовали, сообщил ТАСС в среду представитель оперативного штаба на месте ЧП.

"Пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Происходило горение утеплителя кровли. Работают звенья газодымозащитной службы на третьем этаже, продолжают вскрытие потолков, проливку", - сказал представитель штаба.

По его словам, угрозы распространения огня нет, обстановка под контролем. Тем не менее, собеседник уточнил, что из гостиницы, примыкающей к месту пожара, эвакуировали люди.

Шестнадцать постояльцев гостиницы "Парк-Сити" в Ростове, расположенной рядом со зданием двухуровневой парковки, где произошел крупный пожар, эвакуировали, уточнили ТАСС в администрации гостиницы.

"Шестнадцать человек эвакуированы в соседний отель нашей сети", - сказала ТАСС представитель администрации отеля.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, в тушении огня задействовали семь пожарных машин. По данным МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Пожар произошел на третьем неэксплуатируемом этаже здания. Первые два этажа занимает парковка.

Ранее сообщалось, что пожар начался поздно вечером во вторник. По данным МЧС, пострадавших нет.