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Адвокаты фигурантов дела "Дальспецстроя" начали подавать апелляции

Происшествия
7 марта, 3:40 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 7, марта. /ТАСС

Адвокат экс-председателя Законодательной думы Хабаровского края в жалобе прочит учесть, что суд отказался исследовать документы об отсутствии причиненного ущерба компании

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ХАБАРОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Адвокаты осужденных по делу "Дальспецстроя" подают в Верховный суд РФ апелляционные жалобы на приговор, первым это сделал адвокат экс-председателя Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова Иван Кабанов.

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Фигурантам дела "Дальспецстроя" дали от 5,5 до 12 лет колонии

Дальневосточный окружной военный суд 26 февраля признал виновными фигурантов дела "Дальспецстроя". Бывшего главу "Дальспецстроя" Юрия Хризмана приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его сына Михаила - к 5,5 годам, Чудова - к шести годам, главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина - к семи годам.

"Подана апелляционная жалоба в Верховный суд РФ. В жалобе прошу учесть, что суд отказался исследовать документы, представленные защитой о том, что "Дальспецстрою" не был причинен ущерб <...> Прошу отменить приговор и вынести оправдательный", - рассказал в среду ТАСС Кабанов.

Как сообщил ТАСС адвокат Хризмана Игорь Анисимов, он также подал апелляцию на приговор в отношении его подзащитного.

"Подал. Прошу оправдать подзащитного. Подал в коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ", - сказал Анисимов.

Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил агентству, что намерен подать апелляционную жалобу на приговор в среду.

Дело "Дальспецстроя"

Уголовные дела в отношении Хризмана и его сына Михаила, Чудова и Ашихмина возбудили в 2014-2015 годах. Бывшего главу "Дальспецстроя" - предприятия, выступавшего генподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области - Хризмана и главбуха предприятия Ашихмина признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в 5,2 млрд рублей (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В вину им вменяли направление части авансов по госсконтрактам на гашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома.

Помимо этого, Хризмана, а также его сына Михаила и Чудова признали виновными в растрате организованной группой в особо крупном размере - около 106 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою" (ст. 160 УК РФ).

Дело рассматривали в Дальневосточном окружном военном суде с мая 2016 года. Обвиняемые во время выступления с последним словом просили суд их оправдать.

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