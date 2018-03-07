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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Чечне

Происшествия
7 марта, 16:28 дата обновления: 7 марта, 16:38 UTC+3

Расследование ведется по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал крушение вертолета Ми-8 в Чечне как нарушение правил полетов.

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"По факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении СК, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей", - сообщили в СК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вертолет Ми-8 Погранслужбы ФСБ России потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни. В результате аварии погибли шесть человек, выжил один. Он госпитализирован.

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