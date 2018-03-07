Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Чечне

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал крушение вертолета Ми-8 в Чечне как нарушение правил полетов.

"По факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении СК, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей", - сообщили в СК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вертолет Ми-8 Погранслужбы ФСБ России потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни. В результате аварии погибли шесть человек, выжил один. Он госпитализирован.