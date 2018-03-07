Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Дерева обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Дерев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала представитель суда.

В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте, следствие ходатайствует о заключении экс-сенатора под стражу.

Вячеслав Дерев в 2011-2016 годах был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики. До этого возглавлял ООО "Холдинг "Меркурий-Агро" и был депутатом Народного собрания КЧР.