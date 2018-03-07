В Utair опровергли сообщения о разгерметизации салона на рейсе Грозный - Москва

ТАСС, 7 марта. Сигнал о некорректной работе системы регулировки давления сработал на рейсе авиакомпании Utair, который следовал во вторник из Грозного в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сигнал о неисправности поступил экипажу при снижении рейса UT400 для посадки во Внукове. Командир принял решение об экстренной посадке, он оповестил наземные службы и бортпроводников.

Отмечается, что срабатывание сигнала прекратилось через две минуты. Посадка прошла в штатном режиме. "Разгерметизации не было, во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались", - сообщили там.

Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета находился кандидат в президент от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.