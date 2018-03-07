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В Utair опровергли сообщения о разгерметизации салона на рейсе Грозный - Москва

Происшествия
7 марта, 17:20 UTC+3

Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета находился кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 марта. Сигнал о некорректной работе системы регулировки давления сработал на рейсе авиакомпании Utair, который следовал во вторник из Грозного в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сигнал о неисправности поступил экипажу при снижении рейса UT400 для посадки во Внукове. Командир принял решение об экстренной посадке, он оповестил наземные службы и бортпроводников.

Отмечается, что срабатывание сигнала прекратилось через две минуты. Посадка прошла в штатном режиме. "Разгерметизации не было, во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались", - сообщили там.

Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета находился кандидат в президент от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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Темы
"Яблоко"
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Явлинский, Григорий Алексеевич
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