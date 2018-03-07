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Полиция опечатала офисное здание в Солсбери в ходе расследования по делу Скрипаля

Происшествия
7 марта, 17:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, марта. /ТАСС

В частности, был опечатан офисный дом, примыкающий к ресторану Zizzy, который экс-сотрудник ГРУ и его дочь посещали незадолго перед тем, как у них резко ухудшилось состояние здоровья

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ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Британская полиция, ведущая расследование обстоятельств предположительного отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, взяла в оцепление новое здание. Об этом сообщил в среду в эфире телеканал Sky News.

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Речь идет об офисном доме, непосредственно примыкающем к ресторану Zizzy, который Скрипаль и его дочь посещали незадолго перед тем, как у них резко ухудшилось состояние здоровья, и который также был опечатан на время проведения данного расследования. На дверях дома написано "Сарум-Хаус" - вероятно, это название офисного здания. На видеокадрах можно было заметить, что внутри здания находится большое количество полицейских. Улица, на которой расположен дом, перекрыта для движения.

Что именно явилось причиной внимания властей к этому дому, телеканал не проинформировал. Однако местная газета Salisbury Journal сообщила на своем сайте, что из "Сарум-Хауса" каретой скорой помощи были направлены в больницу две женщины. Правда, при этом издание со ссылкой "неподтвержденные сообщения" утверждает, что у одной из женщин случилась "паническая атака".

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией серьезно пострадали из-за воздействия некого вещества в городе Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние продолжает оцениваться как критическое. В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

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