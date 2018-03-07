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В посольстве РФ сообщили, что не получили от британского МИД информации по делу Скрипаля

Происшествия
7 марта, 17:43 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

В посольстве добавили, что выступление главы МИД Бориса Джонсона в парламенте выглядит как попытка задать расследованию политический вектор

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ЛОНДОН, 7 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посольство РФ сообщило, что пока не получило от британского МИД никакой информации по делу экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля, которого вместе с его дочерью Юлией лечат от предположительного отравления, которое произошло 4 марта в английском Солсбери. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

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"К сожалению, никакой информации по обстоятельствам дела нами не получено, что не может не вызывать беспокойства", - сказал он. "В то же время вчерашнее жестко антироссийское выступление главы Форин оффиса Бориса Джонсона в парламенте выглядит как попытка задать расследованию политический вектор. Хотя нам и общественности не представлено абсолютно никаких фактов, мы стали свидетелями переноса всей этой истории в плоскость российско-британских отношений, причем при активной медийной поддержке", - добавил дипломат.

Накануне, выступая в Палате общин, Джонсон признал, что выводы о причинах произошедшего в Солсбери делать рано, но заявил, что Россия занимается враждебной деятельностью и пригрозил санкциями, если найдут подтверждение версии об отравлении и причастности к нему Москвы.

"Дебаты в парламенте и линия, которая занята правительством, свидетельствуют о все большей непредсказуемости Лондона как международного партнера, чья политика на российском направлении непоследовательна и выглядит плохо просчитанной, в том числе в глазах российского общественного мнения", - заметили на это в посольстве РФ.

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Санкции в отношении России Инцидент с экс-полковником ГРУ
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