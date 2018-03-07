Источник: выживший в крушении Ми-8 в Чечне находится в состоянии средней степени тяжести

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Один человек, выживший при крушении вертолета Ми-8 в Чечне, находится в состоянии средней степени тяжести, его планируется доставить на лечение в Москву, сообщил ТАСС в среду источник во властных структурах.

"Состояние пострадавшего при крушении вертолета оценивается как средней степени тяжести. Планируется транспортировка в Москву", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 погранслужбы потерпел крушение около 13:15 мск недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, на его борту могли находиться до девяти человек, при посадке он мог задеть скалы лопастями винта. Как сообщил источник во властных структурах региона, в результате крушения погибли шесть человек, один выжил, минздрав Чечни подтверждал гибель трех человек и информацию об одном пострадавшем.

Как рассказали в СК РФ, вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия").