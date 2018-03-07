Кадыров: вертолет потерпел крушение в Чечне после резкого порыва ветра

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 погранслужбы потерпел крушение в Чечне, когда завис над землей: произошел резкий порыв ветра, после чего машина упала в пропасть, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram.

"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", - написал он.

По словам Кадырова, были подняты пять тел, а также два живых бойца с тяжелыми ранениями. "Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации, если состояние бойца позволит, то он будет перевезен в госпиталь в Москву", - добавил глава Чечни.

Кадыров рассказал также, что вертолет, который базируется в Тусхарое Итум-Калинского района, вылетел, чтобы отвезти пограничников на заставу. "Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу и приношу искренние соболезнования семьям погибших", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 погранслужбы потерпел крушение около 13:15 мск недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, на его борту могли находиться до девяти человек, при посадке он мог задеть скалы лопастями винта. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия").