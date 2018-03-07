Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: вертолет потерпел крушение в Чечне после резкого порыва ветра

Происшествия
7 марта, 20:21 UTC+3

Глава республики уточнил, что вертолет снизился, чтобы высадить пограничников, а когда завис в 2 м от земли, произошел резкий порыв ветра

Поделиться
Материал из 1 страницы
Итум-Калинский район

Итум-Калинский район

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 погранслужбы потерпел крушение в Чечне, когда завис над землей: произошел резкий порыв ветра, после чего машина упала в пропасть, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram.

Смотрите также

Катастрофы воздушных судов российских пограничников с 2000 года. Досье

"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", - написал он.

По словам Кадырова, были подняты пять тел, а также два живых бойца с тяжелыми ранениями. "Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации, если состояние бойца позволит, то он будет перевезен в госпиталь в Москву", - добавил глава Чечни.

Кадыров рассказал также, что вертолет, который базируется в Тусхарое Итум-Калинского района, вылетел, чтобы отвезти пограничников на заставу. "Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу и приношу искренние соболезнования семьям погибших", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 погранслужбы потерпел крушение около 13:15 мск недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, на его борту могли находиться до девяти человек, при посадке он мог задеть скалы лопастями винта. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение вертолета Ми-8 в Чечне
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама