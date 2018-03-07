Полиция: Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Об этом заявил в среду глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Марк Роули.

"Это серьезный инцидент, включавший попытку убийства путем применения отравляющих веществ нервно-паралитического действия, - сказал он, отметив, что не станет называть указанное вещество и рассказывать о его свойствах.

По словам Роули, нападение на Скрипаля и его дочь было преднамеренным. "Я могу также подтвердить, что мы полагаем, что на двух человек, которые изначально почувствовали себя плохо, напали преднамеренно", - сказал он. По словам Роули, оба пострадавших "остаются в критическом состоянии в больнице".

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда также сообщил, что помимо Скрипаля и его дочери пострадал и прибывший на место инцидента полицейский. "Офицер полиции, который был одним из первых, кто прибыл на место происшествия <...> сейчас также находится в тяжелом состоянии в больнице", - сказал он.

Ситуация в Солсбери и дальнейшие задачи следствия

Роули подчеркнул, что из-за нападения на Скрипаля и его дочь масштабной угрозы для окружающих не возникло. Он также предупредил жителей Солсбери, что в тех местах центральной части города, где ведутся следственные процедуры, еще в течение нескольких дней будут работать специалисты в защитной одежде, однако для горожан это не должно быть поводом для беспокойства.

"Наша роль теперь состоит в том, чтобы определить, кто стоит за этим и почему они осуществили эти действия", - добавил Роули. К этой работе, отметил он, привлечены "сотни следователей, судебно-медицинских экспертов, аналитиков и офицеров разведслужб, круглосуточно взаимодействующих друг с другом по данному делу". Они, в частности, изучают записи с видеокамер наружного наблюдения и определяют последовательность произошедших событий.

4 марта Скрипаль вместе с дочерью Юлией пострадали из-за воздействия некого вещества в Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оцениваться как критическое. В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Реакция британского МИД и ответ РФ

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Он также утверждал, что Россия якобы занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил Москве санкциями.

В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать выводы при отсутствии результатов расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.