CNN: убившему 17 человек стрелку из Флориды предъявили обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Жюри присяжных в среду признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления обвинений в умышленном убийстве 17 человек 19-летнему Николасу Крузу, устроившему стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал CNN.

Судебное заседание состоялось в городе Форт-Лодердейл. Крузу предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам. Если суд признает стрелка виновным, ему грозит смертная казнь.

Адвокаты Круза ранее заявили, что он готов официально признать перед судом вину, если прокуратура не будет требовать для него смертного приговора, ограничившись пожизненным заключением. Прокуроры пока не оглашали своей позиции по поводу того, будут ли они добиваться казни для подсудимого.

Стрельба в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде произошла 14 февраля. Круз, открывший огонь по учащимся и преподавателям, был ранее исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Круз попытался смешаться с толпой учащихся, бегущих из здания, однако примерно через час после трагедии был задержан полицейскими, признавшись в совершении преступления. Он содержится в заключении в тюрьме округа Броуард во Флориде в ожидании суда.