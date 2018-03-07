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Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Ростовской области

Происшествия
7 марта, 23:01 дата обновления: 7 марта, 23:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, марта. /ТАСС

В автобусе в момент аварии находились 12 пассажиров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Автобус "Неоплан", который ехал по маршруту Москва - Нальчик, столкнулся с автомобилем "Камаз" в Ростовской области, водитель автобуса погиб, сообщил в среду пресс-центр Главного управления МВД России по Ростовской области. В автобусе на момент ДТП находились 12 пассажиров.

"Сегодня около 21:00 (мск) в Чертковском районе на 821 км автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем "Камаз", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался в больнице. На момент ДТП в автобусе находилось 12 пассажиров - из них никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Как сообщили ТАСС в пресс-центре, пассажиров отправили далее по маршруту на попутном транспорте.

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