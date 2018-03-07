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СМИ: в Вене неизвестный напал с ножом на прохожих

Происшествия
7 марта, 23:26 дата обновления: 8 марта, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадали четыре человека

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ТАСС, 8 марта. По меньшей мере четыре человека пострадали в среду при нападении неизвестного с ножом в Вене. Как сообщила газета Der Standard, состояние пострадавших оценивается как критическое.

Как отметили стражи порядка, инцидент произошел в районе Пратерштрассе. "Наши сотрудники находятся на месте происшествия и ищут преступника", - сообщили в венской полиции.

По данным издания, мужчина изначально напал на трех человек - членов одной семьи. Скрываясь с места преступления, он ранил еще одного прохожего.

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