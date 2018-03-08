Sky: отравленные экс-полковник ГРУ и его дочь находятся в коме

ТАСС, 8 марта. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в воскресенье подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества в английском Солсбери, находятся в коме. Об этом сообщил в среду вечером телеканал Sky News.

По его данным, в коме находится и полицейский, который первым прибыл на место отравления.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Министр заявил, что Россия якобы занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если версии о причастности Москвы к отравлению найдут подтверждение.

В российском МИД на это отреагировали с крайним удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связано отравление экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании, но Москва всегда открыта к взаимодействию.