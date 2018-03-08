СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек

ТАСС, 8 марта. По меньшей мере 10 человек погибли, 50 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в департаменте Аякучо в Перу. Об этом сообщила в среду местная радиостанция RPP.

Согласно предварительной информации, автобус, который следовал из Лимы в город Аякучо, упал в пропасть с высоты более 100 м.

ДТП, которые сопровождаются большим числом жертв, происходят в Перу регулярно. 21 февраля в департаменте Арекипа на юге страны автобус перевернулся на скоростной автостраде и упал в пропасть с высоты около 100 м. Тогда погибли 44 человека.

В начале января автобус, в котором находились свыше 50 человек, упал в пропасть со стометровой высоты на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо - 51 человек погиб.