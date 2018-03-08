Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США при стрельбе в школе погибла 17-летняя девушка

Происшествия
8 марта, 2:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

Шеф полиции города Орландо сообщил, что, по предварительным данным, "огонь был открыт по случайности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Стрельба произошла в среду в школе в городе Бирмингем (штат Алабама). Стрельба была, предположительно, открыта непреднамеренно, погибла 17-летняя девушка, ранение получил юноша того же возраста. Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф полиции города Орландо Уилсон, его выступление транслировали местные телеканалы.

По его словам, инцидент имел место в здании школы после завершения занятий, "огнестрельные ранения получили темнокожий юноша и темнокожая девушка, обоим по 17 лет". Он также добавил, что "темнокожая девушка скончалась". На вопрос о том, сколько всего выстрелов было произведено, Уилсон ответил: "На данный момент мы располагаем информацией о двух пострадавших, мы знаем, что оба получили огнестрельные ранения, так что скажу, что выстрелов было не меньше двух".

"Мы полагаем на данный момент, что огонь был открыт по случайности, - добавил Уилсон. - Мы будем придерживаться этого мнения, пока не получим иной информации в результате следственных действий". Шеф полиции отметил, что власти намерены просмотреть записи с видеокамер, установленных в школе.

Ряд местных СМИ, в том числе интернет-портал AL, сообщили со ссылкой на источники, что огонь был открыт случайно, когда юноша демонстрировал девушке имеющееся у него оружие. Уилсон отказался подтвердить или опровергнуть эти утверждения. "Мы не заявляем, что он стрелял в нее, мы не говорим, что он не стрелял в нее, мы точно выясним, что произошло, в ходе расследования", - подчеркнул блюститель закона.

AL сообщал, что при стрельбе в общей сложности пострадали три человека. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах. Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США Стрельба во Флориде
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Премьер Украины поручил изучить возможность ареста активов "Газпрома" по всему миру
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама