Telegraph: полиция задержала подозреваемого в причастности к нападениям с ножом в Вене

ТАСС, 8 марта. Австрийская полиция задержала гражданина Афганистана по подозрению в причастности к нападениям с ножом, которые были совершены в среду вечером в Вене и в результате которых были серьезно ранены четыре человека. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

Первое нападение произошло в районе Пратерштрассе, были ранены три человека - члены одной семьи. По словам представителя полиции, их жизни находятся в опасности.

Спустя полчаса недалеко от места первого инцидента было совершено второе нападение, в результате которого серьезно пострадал еще один человек.

В настоящий момент полицейские пытаются установить, была ли связь между двумя инцидентами.