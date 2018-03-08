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Telegraph: полиция задержала подозреваемого в причастности к нападениям с ножом в Вене

Происшествия
8 марта, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадали четыре человека

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ТАСС, 8 марта. Австрийская полиция задержала гражданина Афганистана по подозрению в причастности к нападениям с ножом, которые были совершены в среду вечером в Вене и в результате которых были серьезно ранены четыре человека. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

Первое нападение произошло в районе Пратерштрассе, были ранены три человека - члены одной семьи. По словам представителя полиции, их жизни находятся в опасности.

Спустя полчаса недалеко от места первого инцидента было совершено второе нападение, в результате которого серьезно пострадал еще один человек.

В настоящий момент полицейские пытаются установить, была ли связь между двумя инцидентами.

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