Все 118 горняков эвакуированы из шахты "Комсомольской" в Коми

СЫКТЫВКАР, 8 марта. /ТАСС/. Все 118 горняков шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Коми, где сработали датчики концентрации угарного газа, благополучно выведены на поверхность, никто из них не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в четверг в АО "Воркутауголь".

"Все 118 человек ремонтной смены, которая работала под землей на момент задымления, успешно выведены на поверхность. Никто не пострадал. В шахте продолжают работать горноспасатели, угрозы жизни и здоровью людей нет", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО "Воркутауголь" Татьяна Бушкова.

Как сообщалось, в 10:20 мск поступило сообщение о срабатывании датчиков, фиксирующих предельно допустимую концентрацию угарного газа. Датчики сработали на перемычке, закрывающей участки шахты, где работы уже не проводятся.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, специалисты устанавливают причины срабатывания датчиков. Вентиляция и электроснабжение шахты не нарушены, угрозы обрушения и взрыва нет.

Шахта "Комсомольская" расположена в Печорском угольном бассейне, работает с 1977 года, в настоящее время принадлежит компании "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь"). На сегодня шахта является самой глубокой в России - в ней работают горняки на глубинах до 1,1 тыс. метров.