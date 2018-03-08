В ДТП с участием трех машин в Саратовской области погибли два человека

ТАСС, 8 марта. Два человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате ДТП с участием трех автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Сегодня в 09:46 мск на автодороге Самара - Энгельс - Волгоград в Пугачевском районе области водитель Skoda Octavia в условиях снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio, а затем с машиной Scania, ехавшей с полуприцепом в попутном направлении. Два человека погибли, четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, от полученных травм скончались на месте водитель и пассажирка Kia Rio. Еще одна пассажирка Kia Rio, а также водитель Skoda Octavia и две его пассажирки госпитализированы с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.