СК раскрыл убийство студентки в Калужской области, совершенное два года назад

ТАСС, 8 марта. Следователи раскрыли жестокое убийство 19-летней девушки, совершенного в Калужской области в апреле 2016 года. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по подозрению в убийстве задержаны двое братьев.

"Следователи установили, что к совершению преступления причастны два брата - местные жители. Именно они в вечернее время совершили разбойное нападение на возвращавшуюся в общежитие студентку, ее изнасилование и жестокое убийство", - сообщила Петренко.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе допросов они признали свою вину и дали показания.

Тело девушки было обнаружено 22 апреля в лесу в Обнинске, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России, а ход его расследования поставлен на контроль председателем СК России.

В течение двух лет следователи анализировали все автомобили, попавшие в камеры видеонаблюдения в районе совершения убийства. "Наряду с этим экспертные учреждения СК и других ведомств проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места происшествия с образцами лиц, которые могли быть причастны к преступлению. И вот сейчас результаты этой работы дали результат", - отметила Петренко.