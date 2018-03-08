Крупный пожар на рынке под Ростовом потушен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /ТАСС/. Крупный пожар в кафе на рынке в пригороде Ростова-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 15:11 объявлена ликвидация открытого горения, в 15:15 - полная ликвидация пожара", - сообщила представитель пресс-службы.

Пожар произошел в кафе "Добрый Али" на рынке по адресу: Аксайский проспект, 12. Погибших и пострадавших нет.

Существовала угроза распространения огня на соседние строения, в 14:55 была объявлена локализация пожара на площади 600 кв. метров.

К тушению огня привлекались 29 человек и девять единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.