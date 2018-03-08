Самолет Нальчик - Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курильщика

ВОЛГОГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Пассажирский авиалайнер, следовавший из Нальчика в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за закурившего на борту лайнера пассажира, сообщила ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Диана Бакулина.

"Экипаж авиалайнера принял решение совершить экстернную посадку из-за закурившего на борту пассажира в ближайшем аэропорту - в Волгограде. В 12:45 мск самолет приземлился, в 13:30 мск он уже вылетел и продолжил свой маршрут в столицу",- сказала Бакулина.

Она уточнила, что мужчина, нарушивший правила полета и закуривший на борту воздушного судна сигарету, был снят с рейса сотрудниками полиции.