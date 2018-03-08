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СК проверяет орган судмедэкспертизы Хабаровска по факту находки останков людей в Амуре

Происшествия
8 марта, 17:03 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 8, марта. /ТАСС

Уточняется, что находка не имеет криминального характера, однако обнаруженные кисти рук были утилизированы не предусмотренным законом способом

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ХАБАРОВСК, 8 марта. /ТАСС/. СК РФ проводит проверку судебно-медицинского учреждения Хабаровска по факту находки на берегу протока реки Амур человеческих останков, говорится в сообщении ведомства.

"В одной из проток реки Амур в границах города Хабаровска обнаружены кисти рук, по которым ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных трупах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что находка не имеет криминального характера, однако обнаруженные кисти рук были утилизированы не предусмотренным законом способом.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно- медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию биологических материалов.

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